Гончарук назвал развитие инфраструктуры одной из ключевых задач нового Кабмина

Новости Украины:В Украине нужно отремонтировать 24 тысячи километров дорог.

Одной из основных задач украинского правительства является развитие инфраструктуры и связи.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя план деятельности вновь созданного правительства на ближайшие годы во время встречи с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов в Офисе Президента.

"Одной из основных задач правительства Украины является развитие инфраструктуры и связи. 24 тысячи километров дорог в Украине нужно привести в нормальное состояние, когда их можно будет эксплуатировать. Также 15 аэропортов, минимум 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю страну качественным скоростным интернетом. Это также обязательно", - заявил Гончарук.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров во главе с Гончаруком.

Напомним, Украина с 1 октября откажется от бумажного документооборота.