Гончарук: С 1 октября Украина откажется от бумажных документов

Новости Украины:Новый премьер-министр Алексей Гончарук поставил задачу перед Кабмином полностью отказаться от бумажного документооборота.

Украина с 1 октября откажется от бумажного документооборота - такую задачу поставил премьер-министр Алексей Гончарук перед министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом.

"C 1 октября мы должны полностью отказаться от бумажного документооборота. Мы планируем запретить использование и обмен между госорганами бумажками", - сказал он в ходе встречи с президентом Украины в понедельник.

Он отметил также, что это сложная задача, поскольку нужно синхронизировать системы между большим количеством органов. "Однако она реалистична", - считает премьер.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.