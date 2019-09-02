Разумков призвал литовского коллегу приехать в Украину

Новости Украины:Дмитрий Разумков пригласил спикера литовского парламента посетить Украину с официальным визитом.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пригласил спикера Сеймаса Литовской Республики Виктораса Пранцкетиса посетить с официальным визитом Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Во время телефонного разговора стороны также обсудили состояние и перспективы двусторонних межпарламентских отношений и договорились об усилении этой динамики в будущем.

Кроме того, Разумков поблагодарил Пранцкетиса за долговременную поддержку Украины, в том числе, относительно сохранения ее территориальной целостности. «Верю, что активная позиция парламента Литвы будет оставаться неизменной», - подчеркнул Разумков и отметил, что это в полной мере будет соответствовать отношениям стратегического партнерства между двумя странами.

Председатель Парламента Украины пригласил Спикера Сеймаса Литовской Республики в Украину с официальным визитом.