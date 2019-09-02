Во вторник Рада рассмотрит семь законопроектов, связанных с изменениями в Конституции

Новости Украины:Разумков надеется, что Рада примет в целом законопроект о снятии депутатской неприкосновенности во вторник.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что парламент во вторник примет в целом законопроект об изменении в Конституцию Украины о снятии неприкосновенности с народных депутатов, а также рассмотрит и направит в Конституционный суд еще 7 конституционных проектов законов.

"Я очень надеюсь, что мы будем оставаться последовательными в своих позициях, последовательными в обещаниях, которые дали своим избирателям. Почти все политические силы и депутаты, которые сегодня представлены в Верховной Раде Украины IX созыва, обещали это сделать, и я надеюсь, что, наконец, те принципы и те ожидания, которые есть у наших избирателей, мы сможем оправдать", - сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и группы в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что на заседании 30 августа 363 народных депутата проголосовали за предварительное одобрение (в первом чтении) изменений в Конституцию Украины о снятии неприкосновенности с народных депутатов - проект закона №7203 о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, внесенный еще в парламент 8-го созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Позже на брифинге Разумков сообщил, что во вторник также депутаты планируют направить в Конституционный суд семь президентских законопроектов, предлагающих внести изменения в Основной закон.

"Там ещё будут семь законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию, и мы должны будем их рассмотреть и направить в Конституционный суд Украины", - сказал он.

В июне 2018 года Конституционный суд Украины дал заключение относительно соответствия этой инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

Согласно законодательной процедуре, после получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Во вторник, 3 сентября, открывается вторая сессия Верховной Рады 9-го созыва.