Качка может стать заместителем главы МЭРТ

Новости Украины:Заместителем министра развития экономики Украины может стать Тарас Качка.

Заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также торговым представителем Украины может стать заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение" Тарас Качка.

Об этом свидетельствуют данные из его декларации за 2018 год.

В декларации его местом работы (местом будущей работы) указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В графе о должности (текущей или должности, на которую претендует кандидат) Качка указал "Заместитель министра – Торговый представитель".

Тарас Качка является заместителем исполнительного директора Международного фонда "Возрождение" и экспертом по европейской интеграции. С 2014 по 2015 год был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты в Украине.

Согласно информации на его странице в Facebook, Качка с 2015 года также работает в Министерстве иностранных дел. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный институт государственного управления в Варшаве.