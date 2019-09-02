В "Голосе" выступили против объединения МинВОТ и Минветеранов

Новости Украины:В "Голосе" призывают пересмотреть решение об объединении Минветеранов и МинВОТ.

В партии "Голос" заявляют, что объединение Министерства по вопросам ветеранов с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц негативно скажется на решении проблем ветеранов.

"Призываем правительство и большинство пересмотреть решение об объединении министерств... Решение, принятое во время поспешного и непрозрачного формирования Кабинета министров, замедлит работу над решением проблем ветеранской общественности, голос которой должен влиять на работу правительства уже сегодня", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Народный депутат фракции "Голос" Леся Василенко отмечает, что в минувшем году ветеранские сообщества, активисты и эксперты приложили "огромные усилия" для создания Министерства ветеранов.

"Мы сделали это, чтобы проблемы людей, защищавших страну от российской агрессии, были в фокусе работы чиновников… Решение об объединении министерств отбрасывает нас на несколько лет назад - ведь теперь сотрудники двух новосозданных институций институтов будут заниматься административными вопросами, а не проблемами ветеранов, переселенцев, и граждан, которые остались на оккупированных РФ территориях", - отметила она.

В партии отмечают, что первыми вызовами и для главы объединенного ведомства Оксаны Коляды, и для сотрудников министерств станут административные и бюджетные вопросы министерств и их работников, а не ветеранов, и в этих условиях полноценная работа над решением проблем ветеранов министерство сможет начать не ранее середины следующего, 2020 года.