В "Слуге народа" готовы работать даже ночью

Новости Украины:Александр Корниенко заявил, что у депутатов от "Слуги народа" достаточно сил, чтобы работать ночью.

Первый заместитель руководителя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что из-за обилия законопроектов Верховной Раде придется работать и по ночам.

Об этом Корниенко заявил на брифинге после заседания Согласительного совета в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли в дальнейшем распространяться практика работы Верховной Рады ночью.

"Я думаю, что завтра (3 сентября - ред.) мы меньше задержимся, а вот что касается следующих двух пленарных недель, которые будут через неделю, то, конечно, учитывая то количество инициатив, которые сегодня попросил и поручил нам делать Президент, я думаю, что там будет работа просто нонстоп с небольшими перерывами на сон и еду ", - сказал Корниенко.

Он также отметил, что во вторник законопроект № 7203 о снятии депутатской неприкосновенности стоять первым в повестке дня. Ввиду этого депутат надеется, что у коллег из других фракций не будет оснований покидать заседания.

Корниенко также сказал, что у депутатов от "Слуги народа" достаточно сил, работать ночью.

"Средний возраст нашей фракции - около 40 лет. В таком возрасте люди еще работоспособные ночью, это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов. То, что мы видим, что другие фракции сходят с дистанции постепенно - возможно, здоровый образ жизни поможет", - отметил Корниенко.