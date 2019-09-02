Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

В "Слуге народа" готовы работать даже ночью

В "Слуге народа" готовы работать даже ночью
19:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Александр Корниенко заявил, что у депутатов от "Слуги народа" достаточно сил, чтобы работать ночью.

Первый заместитель руководителя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что из-за обилия законопроектов Верховной Раде придется работать и по ночам.

Об этом Корниенко заявил на брифинге после заседания Согласительного совета в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли в дальнейшем распространяться практика работы Верховной Рады ночью.

"Я думаю, что завтра (3 сентября - ред.) мы меньше задержимся, а вот что касается следующих двух пленарных недель, которые будут через неделю, то, конечно, учитывая то количество инициатив, которые сегодня попросил и поручил нам делать Президент, я думаю, что там будет работа просто нонстоп с небольшими перерывами на сон и еду ", - сказал Корниенко.

Он также отметил, что во вторник законопроект № 7203 о снятии депутатской неприкосновенности стоять первым в повестке дня. Ввиду этого депутат надеется, что у коллег из других фракций не будет оснований покидать заседания.

Во вторник Рада рассмотрит семь законопроектов, связанных с изменениями в Конституции

Корниенко также сказал, что у депутатов от "Слуги народа" достаточно сил, работать ночью.

"Средний возраст нашей фракции - около 40 лет. В таком возрасте люди еще работоспособные ночью, это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов. То, что мы видим, что другие фракции сходят с дистанции постепенно - возможно, здоровый образ жизни поможет", - отметил Корниенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, "Слуга народа", Александр Корниенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взаимные пошлины США и Китая привели к падению цен на нефть
Взаимные пошлины США и Китая привели к падению цен на нефть
Муженко уволили с воинской службы
Муженко уволили с воинской службы
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь