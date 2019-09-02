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Посол: Британия готова расширять программы технической помощи Украине

Посол: Британия готова расширять программы технической помощи Украине
22:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Новый посол Великобритании в Украине рассказала, что Соединенное королевство расширит программы технической помощи Украине.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елене Зеркаль и заявила о готовности Британии расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Великобритания готова расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым акцентом на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - подчеркнула посол.

Как сообщается, британский дипломат подтвердила неизменную позицию правительства Соединенного Королевства по политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.

Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев

Со своей стороны Елена Зеркаль поблагодарила за четкую позицию официального Лондона об отсутствии на сегодняшний день оснований для возвращения России в Группу Семи и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине и развития местных громад.

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Великобритания, Елена Зеркаль, Мелинда Симмонс.
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