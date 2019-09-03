Зеленский о снятии неприкосновенности: Мы строим новую Украину, не переключайтесь

Новости Украины:Зеленский подчеркивает, что в украинском обществе больше не будет "касты неприкосновенных".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что народные депутаты Украины больше не будут прятаться от закона в парламенте после отмены депутатской неприкосновенности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя итоги голосования во вторник за отмену депутатской неприкосновенности.

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможно. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмену депутатской неприкосновенности", - сказано в сообщении.

Зеленский поблагодарил фракцию партии "Слуга народа", также другие фракции, которые выполнили обещанное своим избирателям.

"Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, - мы сегодня доказали, что вас не подведем. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкосновенных", - подчеркнул он.

Президент указал, что "это только начало": "Мы строим новую Украину, не переключайтесь!"