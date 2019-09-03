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Вторник, 03.09.2019
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
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Арахамия о снятии неприкосновенности: Мафия должна быть вне ВР

Арахамия о снятии неприкосновенности: Мафия должна быть вне ВР
13:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал снятие депутатской неприкосновенности.

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что Конституционный Суд не найдет нарушений в отмене Верховной Радой депутатской неприкосновенности.

"Как вы считаете, мы были бы настолько глупы, что брали бы и нарушали регламент и законодательные нормы, если это первое обещание, которое мы давали избирателям? Мы проверяли это три раза. Нет никаких нарушений", - отметил Арахамия. Глава фракции "Слуга народа" выразил уверенность, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет подавать в Конституционный суд. "Мое видение: нет никаких нарушений", - подчеркнул он.

Арахамия добавил, что в статье Конституции остается норма о том, что не может быть никакого преследования за политические высказывания. "Если люди – профессиональные мафиози, они должны быть профессиональными мафиози вне парламента. Они должны определиться, либо они государственные служащие, либо они работают на страну, либо они делают свои какие-то дела", - заявил он. Что касается снятия неприкосновенности с президента, лидер фракции "Слуга народа" пообещал, что это будет сделано отдельным законопроектом. "Это отдельный законопроект – мы за него единогласно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ будет голосовать, потому что это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого. И они будут дружно говорить "за", - добавил Арахамия.

Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины 373 голосами народных депутатов отменила депутатскую неприкосновенность.

Напомним, народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерены инициировать обращение в Конституционный суд Украины для отмены принятого парламентом закона о внесении изменений в Основной закон страны, который ликвидировал неприкосновенность парламентариев.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Снятие неприкосновенности, Давид Арахамия.
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