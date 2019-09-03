Канцлер Германии пригласила Гончарука в Берлин

Новости Украины:Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность и пригласила официально посетить Берлин.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины и предложила ему приехать с визитом в Берлин.

"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, которые стоят перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в опубликованном на сайте письме Меркель. Канцлер отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этой области. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - подытожила она.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.