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Канцлер Германии пригласила Гончарука в Берлин

Канцлер Германии пригласила Гончарука в Берлин
15:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность и пригласила официально посетить Берлин.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины и предложила ему приехать с визитом в Берлин.

"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, которые стоят перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в опубликованном на сайте письме Меркель. Канцлер отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этой области. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - подытожила она.

Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера Германии

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.

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Германия, Ангела Меркель, Берлин, Вадим Пристайко, Алексей Гончарук.
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