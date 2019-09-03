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Киев и Загреб согласовали направления взаимодействия перед председательством Хорватии в ЕС

Киев и Загреб согласовали направления взаимодействия перед председательством Хорватии в ЕС
17:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:1 января 2020 года Республика Хорватия сменит Финляндию и примет председательство в Европейском Союзе в первой половине 2020 года.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 2 сентября встретился с помощником министра иностранных дел и Европы Хорватии Вице Скрачичем, чтобы обсудить приоритеты сотрудничества до председательства Хорватии в ЕС.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook. 

"Были достигнуты договоренности о посещениях на высоком уровне, обсуждены практические шаги с точки зрения экономического и энергетического сотрудничества, будет продолжен обмен опытом в области мирной реинтеграции временно оккупированных территорий", - сказано в сообщении.

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Также в МИД поблагодарили Хорватию за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. 

"Мы благодарим Хорватию за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и за организацию реабилитационных праздников для наших детей, пострадавших от этой войны", - добавили в ведомстве. 

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МИД, Хорватия, Василий Боднар, Вице Скрачич.
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