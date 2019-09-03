Киев и Загреб согласовали направления взаимодействия перед председательством Хорватии в ЕС

Новости Украины:1 января 2020 года Республика Хорватия сменит Финляндию и примет председательство в Европейском Союзе в первой половине 2020 года.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 2 сентября встретился с помощником министра иностранных дел и Европы Хорватии Вице Скрачичем, чтобы обсудить приоритеты сотрудничества до председательства Хорватии в ЕС.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook.

"Были достигнуты договоренности о посещениях на высоком уровне, обсуждены практические шаги с точки зрения экономического и энергетического сотрудничества, будет продолжен обмен опытом в области мирной реинтеграции временно оккупированных территорий", - сказано в сообщении.

Также в МИД поблагодарили Хорватию за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

"Мы благодарим Хорватию за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и за организацию реабилитационных праздников для наших детей, пострадавших от этой войны", - добавили в ведомстве.