Представительница правительства ФРГ посещает с визитом Украину

Новости Украины:Представительница правительства Меркель приехала с визитом на Донбасс.

Парламентский госсекретарь Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Мария Флахсбарт 2-5 сентября совершает поездку в Украину.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Немецкий политик планирует посетить ряд городов, в частности Днипро, Краматорск, Мариуполь, ознакомиться с ситуацией на местах, чтобы скоординировать работу немецкой стороны по предоставлению Украине финансово-технической помощи.

Визит осуществляется на продолжение договоренностей, достигнутых в мае во время посещения Киева представителями Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ. Речь идет, в частности, о подписании протокола о выделении Украине 82 млн евро на проекты в сфере технического и финансового сотрудничества в 2019 году.

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития является профильным органом по вопросам сотрудничества в области политики в целях развития. Другие министерства также поддерживают проекты в Украине. Приоритетными направлениями немецкого сотрудничества ради развития является содействие мероприятиям в таких областях, как энергоэффективность, устойчивое экономическое развитие, демократия, гражданское общество, публичное управление и децентрализация, а начиная с 2014 года – также оказания поддержки внутренне перемещенным лицам (в том числе строительство для них жилья), проекты по восстановлению коммунальной инфраструктуры.

Сотрудничество вне приоритетными направлениями предусматривает, в частности, поддержку в преодолении кризисных ситуаций, а также продолжение текущих проектов по таким направлениям, как здравоохранение и экология.