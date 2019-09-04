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"Слуга народа" зарегистрировала два законопроекта о телевидении

"Слуга народа" зарегистрировала два законопроекта о телевидении
09:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Фракция "Слуга народа" внесла в ВР законопроекты, которые изменят действующие законы, связанные с телевидением.

Группа народных депутатов от партии "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта, связанных с телевидением. Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, которая является одним из инициаторов внесенных законопроектов.

Так, законопроектом №2036 предлагается внести изменения в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и утвердить новую процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета. "Действующее законодательство предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацсовета, которые назначаются по квоте Верховной Рады Украины, пока идет процедура отбора и их назначение. Мы считаем это недопустимым и хотим обеспечить непрерывную работу регулятора", - отметила Кравчук. Второй законопроект №2035 касается деятельности операторов цифрового вещания.

По словам депутата, суть проекта трудно объяснить простым языком, но "от этого документа фактически зависит информационная безопасность Украины". По ее словам, общенациональное цифровое эфирное вещание ныне зависит от частных компаний с непрозрачной структурой собственности и неизвестными конечными бенефициарами.

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"В законопроекте мы выписали целый ряд требований к учредителям, участникам, собственникам провайдеров программной услуги, а также операторам телекоммуникаций с общенациональным покрытием, которые обеспечат невозможность противоправного влияния государства-агрессора на информационное пространство Украины", - подчеркнула Кравчук.

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Верховная Рада, Законопроект, "Слуга народа", Евгения Кравчук.
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