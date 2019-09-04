Скачать
Среда, 04.09.2019
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Шевченко, Христич и Дерюгина удостоились именных звезд
Шевченко, Христич и Дерюгина удостоились именных звезд
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

"Это неконституционно": Кличко отреагировал на свое увольнение с поста главы КГГА

"Это неконституционно": Кличко отреагировал на свое увольнение с поста главы КГГА
17:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Виталий Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив его с поста главы КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко считает решение Кабинета министров Украины об увольнении его с поста главы Киевской городской государственной администрации неконституционным и подчеркивает, что уволить его могут только киевляне.

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути – прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Мэр выразил убеждение: "Такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть. Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении ".

При этом мэр добавил, что не получал официальных документов об увольнении.

Напомним, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

Нардеп Гончаренко: Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Кабмин, КГГА, Мэр Киева, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
04 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
05 Полезные привычки, которые уберегут вас от рака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
&quot;Может быть конструктивный разговор&quot;: Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь