Законопроект о импичменте и контрактной службы: дата рассмотрения проекта

Новости Украины:Рассмотрения законопроектов планируется на пятницу.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения планирует рассмотреть на заседании в пятницу законопроект о процедуре импичмента (№1012- ред.) и проект закона относительно перезагрузки власти (№1066), предусматривающий введение возможности государственной службы по контракту, сообщил глава комитета Андрей Клочко.

"Они (альтернативные законопроекты к №1012- ред.) до 6 числа должны быть внесены. Это до 18 часов четверга. В пятницу мы планируем комитет", - сказал Клочко после учредительного заседания комитета в среду.

"Если не будет альтернативных законопроектов, мы его (законопроект об импичменте) будем рекомендовать на следующей неделе вынести в зал", - отметил он.

Кроме того, Клочко сообщил, что на заседании Дании комитета в пятницу народные депутаты планируют рассмотреть также законопроект (№1066) о внесении изменений в некоторые законы относительно перезагрузки власти, который среди прочего позволит нанимать на государственную службу по контракту.