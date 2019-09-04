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Рябошапку ждут на рассмотрении неотложный законопроектов

Рябошапку ждут на рассмотрении неотложный законопроектов
18:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:В пятницу комитет будет рассматривать ряд законопроектов.

Народные депутаты пригласили генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку на заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности в пятницу, где будут рассматривать неотложные законопроекты.

"Будут только законопроекты. Но будет Рябошапка", - сказал глава комитета Денис Монастырский после заседания в среду.

Комитет принял решение на заседании в пятницу рассмотреть ряд законопроектов в сферах, которые являются предметами ведения данного комитета, и которые определены как неотложные. Среди этих законодательных инициатив будет президентский законопроект №1032 о внесении изменений в ряд законов Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры.

Законопроект о импичменте и контрактной службы: дата рассмотрения проекта

Данной инициативой президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора.

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Все по теме:

Законопроекты, Нардеп, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Гепрокурор.
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