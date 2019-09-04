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Загороднюк: Настоящих кандидатов на должность замминистра мы пока что не оглашаем

Загороднюк: Настоящих кандидатов на должность замминистра мы пока что не оглашаем
18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Минобороны пока не обнародует имя кандидата на должность замминистра ведомства.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что имя настоящего кандидата на должность заместителя министра пока что не разглашалось.

"Ходят слухи, и даже появилась информация о якобы ком-то, кто готовится стать новым заместителем в МО (Министерство обороны Украины – ред.). Настоящих кандидатов мы пока что не оглашаем; те, кто себя называют сейчас публично кандидатами, не имеют на это никаких оснований", - написал Загороднюк на своей странице в Фейсбуке в среду.

Ранее стало известно, что Екатерина Коваль претендует на должность заместителя министра обороны Украины, о чем свидетельствует поданная электронная декларация за 2018 год.

В декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, в разделе "Место работы", где указывается место работы или место будущей работы или прохождения службы для кандидатов, Коваль указала "Министерство обороны Украины", а в подразделе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете в качестве кандидата)" содержится фраза "заместитель министра обороны Украины".

Кандидат на должность замминистра также указала, что является конечным бенефициарным владельцем (контролером) общественной организации "Країна права" ("State of Law").

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29 августа Верховная Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка министром обороны Украины по представлению президента Владимира Зеленского.

Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

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Кабмин, Минобороны, Андрей Загороднюк.
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