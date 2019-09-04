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Среда, 04.09.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
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Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря

Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский предлагает карать за контрабанду янтаря ограничением или лишением свободы от 3 до 7 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает наказывать за контрабанду янтаря лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и ввести в Уголовный кодекс Украины статью о незаконной добыче янтаря.

Это предусмотрено законопроектом главы государства № 2059 о внесении изменений в УК Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины.

Так, предлагается ввести в кодекс ст. 240-1 (незаконная добыча янтаря). Это преступление наказывается штрафом от 700 до 3тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (1 минимум 17 грн), или ограничением или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.

"Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет", - говорится в законопроекте.

Эти же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, а также незаконная добыча янтаря, совершенная на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

"Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, которая в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - говорится в примечании к предлагаемой статье.

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Вместе с тем, законопроект предусматривает, что на незаконную добычу янтаря не распространяется действие ч. 2 ст. 240 УК, которая предусматривает за нарушение установленных правил использования недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения штраф от четырехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Президент также предлагает, чтобы на незаконную добычу янтаря распространялась ст. 96-1 УК Украины о специальной конфискации.

А в ст. 201 УК Украины (контрабанда), которая описывает, что является контрабандой, включается теперь и незаконное перемещение через таможенную границу Украины янтаря, чего не было ранее.

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Верховная Рада, Парламент, Законопроект, Владимир Зеленский.
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