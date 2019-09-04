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Зеленский требует у Кабмина внедрить действенный механизм контроля

Зеленский требует у Кабмина внедрить действенный механизм контроля
20:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент обязал Кабмин упростить предоставление публичных услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил Кабинет министров обеспечить постепенный перевод отдельных публичных услуг в электронную форму, упростить процедуру их предоставления и внедрить действенный механизм контроля.

Согласно указу президента Украины №647/2019 от 4 сентября "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг", правительство должно ввести новые подходы к созданию и деятельности центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), в частности: перейти к предоставлению админуслуг областных и районных госадминистраций ЦПАУ органов местного самоуправления на основе софинансирования государством соответствующих расходов с обеспечением надлежащей сети данных центров и доступности таких услуг с последующим упразднением обязанности образования ЦПАУ при райгосадминистрациях. Кроме того, направлять часть оплаты за предоставление админуслуг на материально-техническое обеспечение деятельности центров и вознаграждение администраторам таких центров.

В документе также поднят вопрос о целесообразности дальнейшего предоставления админуслуг государственными и коммунальными предприятиями. Предлагается урегулировать вопрос оплаты за админуслуги путем введения единых принципов определения размеров административного сбора за услуги, порядок его оплаты и использования.

Предлагается также использовать для консультаций физ- и юрлицами "горячих линий", "чат-ботов", электронные базы типовых вопросов и ответов по наиболее популярным публичным услугам.

С целью упрощения получения публичных услуг, обеспечения их доступности предлагается отменить бумажную форму заявления при наличии сведений, необходимых для получения услуги, в других представленных субъектом обращения документах или электронных ресурсах, распространить практику заполнения заявления уполномоченным лицом субъекта или ЦПАУ с дальнейшим подписанием субъектом обращения, внедрить механизм оперативного уточнения (исправление) ошибок, а также автоматической проверки полноты и достоверности сведений в заявлениях в электронной форме, предоставлять отдельные админуслуги в автоматическом режиме, по желанию субъекта отправлять результаты обращения при помощи курьерской связи.

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Указом предлагается проработать вопрос введения регистрации местожительства декларативным принципом путем подачи заявления в электронной форме, возможности зачисления выплат в социальной сфере на банковский счет, дать возможность предоставления органами местного самоуправления и/или нотариусами отдельных публичных услуг, в частности связанных с регистрацией актов гражданского состояния, регистрации транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, регистрацией земельного участка, предоставлением социальных услуг, внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги, связанной с оформлением права на земельный участок.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность потребителям жилищно-коммунальных услуг через единый государственный веб-портал электронных услуг подавать обращения в электронной форме по предоставлению, установке, обслуживанию, замене и поверке узлов учета, получать информацию о ходе и результатах рассмотрения таких обращений, осуществлять расчеты за жилищно-коммунальные услуги.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Верховная Рада, Кабмин, Владимир Зеленский.
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