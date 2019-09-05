Главу Минрегиона Парцхаладзе отправили в отставку

Новости Украины:Кабмин принял решение уволить Льва Парцхаладзе с должности министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) Льва Парцхаладзе.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 4 сентября № 716-р, опубликованного на сайте Кабмина.

"Освободить Парцхаладзе Льва Ревазовича с должности заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 2 октября 2019 года в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины ”О центральных органах исполнительной власти”," – говорится в документе.

Как сообщалосб ранее, 29 августа Верховная Рада назначила Алену Бабак министром развития громад и территорий. До этого Бабак была членом рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе, членом научно-консультативного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

4 сентября Бабак заявила, что оставит на должности двух заместителей, которые занимаются реформой децентрализации и сферой жилищно-коммунального хозяйства, но в сфере пространственного планирования и строительства видит абсолютно новых лиц.

Новое Министерство развития громад и территорий было создано путем реформирования Министерства регионального развития, строительства и жилищно-