Додик хочет в Крым: Киев направил ноту Боснии и Герцоговине

Новости Украины:Украинская сторона выражает протест в связи с возможным визитом члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в Крым.

Министерство иностранных дел выразило протест и направило ноту МИД Боснии и Герцеговины из-за высказывания члена Президиума страны Милорада Додика относительно принадлежности аннексированного Крыма России и намерений посетить временно оккупированный полуостров.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 02.09.2019 относительно якобы принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что МИД ценит официальную позицию коллегиального Президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания Додика как выражение его собственного восприятия ситуации.

Кроме этого, учитывая высказанное намерение Додика посетить временно оккупированный Российской Федерацией Крым, МИД Украины в очередной раз заявил, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права, в частности резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года.

"В связи с указанным заявлением и намерением М.Додика посетить временно оккупированный АРК, в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста", - добавили в украинском МИД.