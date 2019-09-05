ТЕТ-А-ТЕТ: нардепы "Слуги народа" проведут закрытое заседание с Зеленским

Фракция "Слуги народа" в четверг вечером проведет свое внутреннее закрытое заседание, на котором также ожидается присутствие президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.
Заместитель главы фракции Евгения Кравчук прокомментировала, что депутаты от "Слуги народа" будут встречаться регулярно для обсуждения законопроектов, которые нарабатываются парламентскими комитетами, подаются президентом и Кабинетом министров.
"Дискуссии и работа у нас идут постоянно - в комитетах, в группах, а затем выносятся еще на совместное обсуждение во фракции. Откровенный разговор, нацеленный на результат. Так будет регулярно и всегда. Так мы видим внутрипартийную демократию и диалог",- заявил Кравчук.