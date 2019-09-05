Путин: Решение об обмене заключенными будет объявлено в ближайшее время

Новости Украины:Во время общения с Виктором Медведчуком президент России упомянул об обмене между Украиной и РФ.

Глава РФ, Владимир Путин, поделился мыслями по поводу обмена заключенными между Украиной и РФ. По его словам, решение по обмену будет объявлено уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время встречи с головой партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком", в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Путин отметил вклад Медведчука в проведение гуманитарных акций.

"Безусловно, вы успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела. Я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что "все знают", о том, что Медведчук давно занимается обменом пленных. "Это благородная, гуманитарная миссия и, надо сказать, небезуспешная", - подчеркнул хозяин Кремля.

В разговоре с Путиным, Медведчук упомянул украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, на что российский президент заявил, что по поводу этих двоих Москва имеет "особую позицию".

"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - заявил Путин.