Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ

Новости Украины:Украина примет участие в совещании ОБСЕ в Варшаве 16-27 сентября, делегацию возглавит Кислица.

Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ по созданию делегации Украины для участия в ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обзору выполнения обязательств государств

Соответствующий указ №660/2019 от 5 сентября обнародовали на сайте Президента Украины.

Украинскую делегацию возглавит Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел, его замами в составе делегации назначены посол Украины в Польше Андрей Дещица и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Отмечается, что указом разрешается главе делегации привлекать к обеспечению работы делегации советников, экспертов, технических работников.

Совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет 16-27 сентября в Варшаве (Польша).