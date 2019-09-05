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Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ

Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ
16:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Украина примет участие в совещании ОБСЕ в Варшаве 16-27 сентября, делегацию возглавит Кислица.

Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ по созданию делегации Украины для участия в ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обзору выполнения обязательств государств

Соответствующий указ №660/2019 от 5 сентября обнародовали на сайте Президента Украины.

Украинскую делегацию возглавит Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел, его замами в составе делегации назначены посол Украины в Польше Андрей Дещица и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Отмечается, что указом разрешается главе делегации привлекать к обеспечению работы делегации советников, экспертов, технических работников.

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Совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет 16-27 сентября в Варшаве (Польша).

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ОБСЕ, Указ президента, Владимир Зеленский, Сергей Кислица.
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