Нардепов пока не будут наказывать за прогулы

Новости Украины:Комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о наказании депутатов за прогулы.

Парламентский Комитет по вопросам антикоррупционной политики отложил рассмотрение законопроекта об утрате права народных депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

"Этот законопроект касается права ... исключать ... не только "списочников", но и "мажоритарщиков" по решению фракции, а не так, как предусматривалось Конституцией - только в случае выхода депутата из фракции. То есть, фактически предусматривается введение императивного мандата. Этот законопроект был отложен, так как возникло очень много вопросов к нему, и мы решили пригласить авторов, чтобы они объяснили, почему в разрез Конституции предусматривается введение этого императивного мандата", - отметил Юрчишин.

По его словам, 5 сентября антикоррупционный комитет обсудил около сорока законопроектов, которые были поддержаны как такие, которые не содержат коррупционных рисков и соответствуют антикоррупционному законодательству.

Законопроект №1035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно утраты права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" был зарегистрирован в Верховной Раде 28 августа. Соавторами этой законодательной инициативы выступили 26 народных депутатов, среди которых - парламентарии от "Слуги народа" Павел Фролов, Ольга Совгиря, Денис Монастырский, Андрей Клочко, Сергей Кальченко, Галина Янченко и Святослав Юраш.

Этим законопроектом предлагается установить правило, согласно которому народный депутат, который без уважительных причин не принимает непосредственное участие более чем в одной трети пленарных заседаний ВР или более чем половине заседаний комитета парламента, в состав которого он входит, в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Рады, утрачивает право на выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий за этот месяц на основании сведений относительно учета присутствия народных депутатов. Кроме этого, предусматривается, что перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью. В зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия клавиши "за".

Главным по подготовке этого законопроекта является комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.