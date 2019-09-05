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Четверг, 05.09.2019
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Заседание фракции "Слуга народа": кто присутствует

Заседание фракции "Слуга народа": кто присутствует
20:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Заседание фракции "Слуга народа" прошло при участии Зеленского, членов Кабмина и генпрокурора.

Фракция "Слуга народа" в четверг собралась на заседание при участии президента Украины Владимира Зеленского, руководства парламента, членов Кабинета министров Украины и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Сегодня здесь фактически все члены парламентской фракции "Слуга народа", президент приехал, приехал премьер-министр, генеральный прокурор, также, конечно, был спикер, заместитель спикера господин Стефанчук и руководитель офиса (президента - ред.) господин Богдан", - рассказал член фракции "Слуга народа" Сергей Швец журналистам в четверг вечером.

Он добавил, что на встрече присутствует министр финансов Оксана Маркарова.

По словам народного депутата, участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.

Швец рассказал, что на встрече идут "горячие дискуссии" с тем, чтобы придти к консенсусу по "болезненным вопросам", однако он ушёл от ответа о том, какие это вопросы.

Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"

Вместе с тем он сообщил, что на фракции, в частности, обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту Украины.

Отвечая на вопрос, о чем больше всего нардепы спрашивают главу государства, Швец сказал: "Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции".

В настоящее время заседание фракции закончилось.

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук.
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