Заседание фракции "Слуга народа": кто присутствует

Фракция "Слуга народа" в четверг собралась на заседание при участии президента Украины Владимира Зеленского, руководства парламента, членов Кабинета министров Украины и генерального прокурора Руслана Рябошапки.
"Сегодня здесь фактически все члены парламентской фракции "Слуга народа", президент приехал, приехал премьер-министр, генеральный прокурор, также, конечно, был спикер, заместитель спикера господин Стефанчук и руководитель офиса (президента - ред.) господин Богдан", - рассказал член фракции "Слуга народа" Сергей Швец журналистам в четверг вечером.
Он добавил, что на встрече присутствует министр финансов Оксана Маркарова.
По словам народного депутата, участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.
Швец рассказал, что на встрече идут "горячие дискуссии" с тем, чтобы придти к консенсусу по "болезненным вопросам", однако он ушёл от ответа о том, какие это вопросы.
Вместе с тем он сообщил, что на фракции, в частности, обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту Украины.
Отвечая на вопрос, о чем больше всего нардепы спрашивают главу государства, Швец сказал: "Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции".
В настоящее время заседание фракции закончилось.