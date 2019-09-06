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Пятница, 06.09.2019
Разумков поддержал идею о направлении инициатив по изменению Конституции в Венецианскую комиссию
Разумков поддержал идею о направлении инициатив по изменению Конституции в Венецианскую комиссию
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Разумков поддержал идею о направлении инициатив по изменению Конституции в Венецианскую комиссию

Разумков поддержал идею о направлении инициатив по изменению Конституции в Венецианскую комиссию
00:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского по внесению изменений в Конституцию.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает идею направить в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия) законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные президентом Украины.

Об этом сказал он в эфире программы "Право на владу" в эфире "1+1" в четверг вечером.

"Если мы говорим о Венецианской комиссии – одно другому не мешает. И мы об этом говорили во время заседания: мы направляем это в Конституционный суд, но после этого мы также готовы отправить Комиссии, чтобы она дала свое заключение. Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы", - заявил Разумков.

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Ранее глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее комитет рассмотрел предложения изменений в Конституцию, поданные президентом, и решил рекомендовать представить их на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Напомним, 3 сентября Рада проголосовала за семь изменений в Конституцию, которые были переданы на рассмотрение КСУ.

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Верховная Рада, Венецианская комиссия, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.
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