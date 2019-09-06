В "Батькивщине" считают, что Одесский облсовет надо распустить

Новости Украины:Рада должна распустить Одесский облсовет из-за увольнения Ройтбурда, считают в "Батькивщине".

Верховная Рада уполномочена распустить Одесский областной совет за нарушения закона, напоминает заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в контексте решения облсовета о разрыве контракта директором Одесского художественного музея, художником Александром Ройтбурдом.

Об этом сказал он в эфире "Права на владу" на канале "1+1" в четверг вечером.

"Конституция предусматривает, если есть грубые нарушения закона, установленные судом, со стороны представительного органа, которым фактически является Одесский областной совет, я считаю абсолютно нормальным – как это принималось решение по другим советам – …в таком случае распускается такой совет и там назначаются выборы", - сказал Соболев.

Как сообщалось, Одесский областной совет на заседании в среду принял решение о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея, художником Александром Ройтбурдом. Контракт с Ройтбурдом Одесская обладминистрация заключила 19 марта 2018 года.