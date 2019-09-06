Крис Мерфи: Взаимное освобождение политзаключенных это шаг, чтобы двигаться дальше

Новости Украины:Взаимное освобождение удерживаемых политзаключенных будет серьезным шагом вперед.

Американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит освободить в будущем ещё больше украинцев.

Об этом американский политик заявил на брифинге в Киеве после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обычно не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций Президента Зеленского с Владимиром Путиным уменьшится напряжение в отношениях и в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, которых удерживают в России, будут освобождены", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об освобождении из-под стражи фигуранта дела о сбитом самолете рейса MH17 Владимира Цемаха.

Мерфи считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом и "серьезным шагом, чтобы двигаться дальше".

"Еще остаются серьезные вопросы "жизни и смерти", но освобождение заложников будет важным, серьезным шагом", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 5 сентября сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи прибыли в Украину.

Киевский апелляционный суд 5 сентября изменил меру пресечения бывшему "командиру ПВО" города Снежное, свидетелю по делу МН17 Владимиру Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство.

Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории так называемой "ДНР".

28 июня его доставили в Киев, а 29 июня Шевченковский райсуд столицы принял решение о его аресте на два месяца. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы либо террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В интервью одному из сепаратистских СМИ Цемах откровенно рассказывал о катастрофе малайзийского Boeing-777 и даже утверждал, что ракета была выпущена из ПЗРК "Бук".

По данным некоторых СМИ, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Следователи из Нидерландов выразили желание допросить Цемаха в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу о малазийском "Боинге" рейса МH17, сбитом на Донбассе летом 2014 года.