Скачать
Пятница, 06.09.2019
Разумков поддержал идею о направлении инициатив по изменению Конституции в Венецианскую комиссию
Разумков поддержал идею о направлении инициатив по изменению Конституции в Венецианскую комиссию
В "Батькивщине" считают, что Одесский облсовет надо распустить
В "Батькивщине" считают, что Одесский облсовет надо распустить
Итальянские арбитры будут судить матч сборной Украины против Нигерии
Итальянские арбитры будут судить матч сборной Украины против Нигерии
People’s Choice Awards: номинанты премии
People’s Choice Awards: номинанты премии

Крис Мерфи: Взаимное освобождение политзаключенных это шаг, чтобы двигаться дальше

Крис Мерфи: Взаимное освобождение политзаключенных это шаг, чтобы двигаться дальше
01:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Взаимное освобождение удерживаемых политзаключенных будет серьезным шагом вперед.

Американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит освободить в будущем ещё больше украинцев.

Об этом американский политик заявил на брифинге в Киеве после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обычно не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций Президента Зеленского с Владимиром Путиным уменьшится напряжение в отношениях и в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, которых удерживают в России, будут освобождены", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об освобождении из-под стражи фигуранта дела о сбитом самолете рейса MH17 Владимира Цемаха.

Мерфи считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом и "серьезным шагом, чтобы двигаться дальше".

"Еще остаются серьезные вопросы "жизни и смерти", но освобождение заложников будет важным, серьезным шагом", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 5 сентября сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи прибыли в Украину.

Киевский апелляционный суд 5 сентября изменил меру пресечения бывшему "командиру ПВО" города Снежное, свидетелю по делу МН17 Владимиру Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство.

Путин: Решение об обмене заключенными будет объявлено в ближайшее время

Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории так называемой "ДНР".

28 июня его доставили в Киев, а 29 июня Шевченковский райсуд столицы принял решение о его аресте на два месяца. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы либо террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В интервью одному из сепаратистских СМИ Цемах откровенно рассказывал о катастрофе малайзийского Boeing-777 и даже утверждал, что ракета была выпущена из ПЗРК "Бук".

Нацкорпус протестует против освобождения Цемаха

По данным некоторых СМИ, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Следователи из Нидерландов выразили желание допросить Цемаха в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу о малазийском "Боинге" рейса МH17, сбитом на Донбассе летом 2014 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Политзаключенные, Крис Мерфи, MH17, Владимир Цемах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
02 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
04 В "Европейской солидарности" прокомментировали освобождение Цемаха
05 Заседание фракции "Слуга народа": кто присутствует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардепов пока не будут наказывать за прогулы
Нардепов пока не будут наказывать за прогулы
Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Молодые писатели и художники будут получать стипедии
Молодые писатели и художники будут получать стипедии
Афиша интересных событий в Украине на 7-8 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 7-8 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь