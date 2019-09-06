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Безсмертный: Цель России в вопросе освобождения политзаключенных - дискредитация Зеленского

Безсмертный: Цель России в вопросе освобождения политзаключенных - дискредитация Зеленского
04:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ Зеленского хотят дискредитировать.

В вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией президента Владимира Зеленского затягивают в ловушку для его дискредитации, считает бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

"Президента затягивают в ловушку, суть которой - дискредитация президента Украины", сказал Безсмертный в программе "Право на владу" телеканала "1+1" в ночь с четверга на пятницу.

По словам Безсмертного, речь идет о подготовленной и продуманной операции, начиная от гибели под Павлополем четырех украинских морских пехотинцев.

"Нам навязали качалку Сенцов - Вышинский. Я предупреждал, что эта качалка приведет к Цемаху. Знаете, что дальше будет на Норманди (встрече президентов в "нормандском формате" – ред.)? Он (Зеленский - ред.) пойдет на встречу с Пасечником и Пушилиным (главари ОРДЛО - ред.)", - спрогнозировал Безсмертный.

Он подчеркнул, что "часть окружения президента заигралась с одной из башен Кремля".

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"Это перешло в Минский процесс, поэтому там мешал Безсмертный. В это втянуты сейчас Париж и Берлин, поэтому такими стали позиция Макрона и позиция Меркель", - сказал Безсмертный.

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По его словам, по каким угодно вопросам можно было спорить с пятым президентом Петром Порошенко, "но преемственность в этом деле надо было держать и ее надо сейчас возвратить, эту преемственность, этой линии надо придерживаться".

"Только я еще хочу сказать одну фразу президенту - можно вытянуть десять, а погубить тысячи в этой ситуации. Его ведут этой дорогой", - отметил Безсмертный.

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Политзаключенные, Роман Безсмертный, Обмен пленными.
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