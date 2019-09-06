Разумков уверяет, что препятствий работе журналистов в Верховной Раде не будет

Новости Украины:Разумков уверяет, что журналистов будут пускать в Раду

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что у журналистов останется доступ в парламент.

Об этом Разумков сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

"У журналистов есть доступ к Верховной Раде", - отметил спикер.

На комментарий ведущей Натальи Мосейчук "пока", Разумков ответил: "Есть и будет оставаться таким. У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии "Слуга народа" и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытую форму работы".

Дмитрий Разумков подчеркнул, что депутаты открыты и принимают участие в телеэфирах.