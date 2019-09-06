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Рахманин: Зеленский не будет вводить военное положение

Рахманин: Зеленский не будет вводить военное положение
08:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины:Депутат "Голоса" сомневается, что Президент будет вводить военное положение.

Председатель парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что Президент Владимир Зеленский не будет вводить правовой режим военного положения в государстве для законодательного определения вооруженного конфликта на Донбассе как войны.

Такое мнение политик выразил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Действительно, войну надо было называть войной. Но этого не делал Турчинов, этого не делал Порошенко и этого, думаю, не сделает Зеленский по одной простой причине: для того, чтобы назвать войну войной, надо будет вводить правовой режим военного положения. Даже введение военного положения не означает объявления войны. Но если называть войну войной, то вводить военное положение придется. А этого не хотел ни один из президентов и действующий Президент не хочет этого также", - отметил Рахманин.

По его мнению, вводить военное положение в Украине стоило в 2014 году.

"Вопрос о том, чтобы назвать войну войной, осталось больше морально-философским. Это надо было делать в 2014 году - это мое глубокое убеждение, так же, как и относительно того, что в 2014 году надо было вводить режим военного положения", - уточнил Рахманин.

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Лидер фракции "Голос" также подчеркнул, что пять лет назад украинская власть имела все формальные основания для этого были, и не увидеть их было невозможно".

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ВРУ, Партия, Голос, Политика, Верховна Рада, Сергей Рахманин.
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