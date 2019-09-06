Скачать
Пятница, 06.09.2019
Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными
Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными
Разумков уверяет, что препятствий работе журналистов в Верховной Раде не будет
Разумков уверяет, что препятствий работе журналистов в Раде не будет
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день
Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день

Кто на что учился: киевский депутат подозревается в использовании "липового" диплома

Кто на что учился: киевский депутат подозревается в использовании "липового" диплома
08:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Главком

Новости Украины:Депутату Киевсовета объявили подозрение в использовании поддельного диплома.

Прокуратура объявила депутату Киевского городского совета подозрение в использовании поддельного диплома об образовании.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)", - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что этот депутат Киевского горсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из вузов.

Рахманин: Зеленский не будет вводить военное положение

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Прокуратура, Образование, Киевсовет, Диплом, Гепрокуратура.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
02 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
04 Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
05 Продукты, которыми нежелательно заедать алкоголь (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Массовые отравления по Украине: в больницах остаются 67 людей
Отравления по Украине: ситуация 6 сентября
Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
КНДР пыталась ввезти более 100 тысяч бутылок водки из РФ и Беларуси
КНДР пыталась ввезти более 100 тысяч бутылок водки
Рецепт дня: кукурузные оладьи с сыром
Рецепт дня: кукурузные оладьи с сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь