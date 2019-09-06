Кто на что учился: киевский депутат подозревается в использовании "липового" диплома

Новости Украины:Депутату Киевсовета объявили подозрение в использовании поддельного диплома.

Прокуратура объявила депутату Киевского городского совета подозрение в использовании поддельного диплома об образовании.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)", - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что этот депутат Киевского горсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из вузов.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.