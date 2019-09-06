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Гетманцев предложил ввести банковские сертификаты

Гетманцев предложил ввести банковские сертификаты
14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Глава профильного комитета Рады предлагает ввести новый вид ценных бумаг - банковские сертификаты.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") предлагает ввести новый вид эмиссионных ценных бумаг - банковские сертификаты.

Соответствующий законопроект №1112 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно финансовых инструментов банков зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.

Законопроект предусматривает банковские сертификаты двух видов - процентные и дисконтные.

Эмиссия банковских сертификатов может быть разовой и серийной.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, банковский сертификат объединяет свойства банковского вклада и ценной бумаги, имеет удобный технологический механизм выпуска и обслуживания.

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В отличие от сберегательных (депозитных) сертификатов, банковский сертификат будет существовать в бездокументарной форме и в связи с этим иметь удобные для владельца механизмы учета и обращения на вторичном рынке. Банковский сертификат с небольшой потерей доходности можно будет продать другому банку или другому лицу (в том числе на фондовой бирже с применением механизмов гарантирования исполнения сделок по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты"), или отчуждать любым другим способом в удобное время без необходимости личного обращения в банк-эмитент и прохождения большого количества бюрократических процедур переоформления сертификата на другое лицо.

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Верховная Рада, Законопроект, Даниил Гетманцев.
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