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Работу МОЗ времен Супрун проверят Госаудитслужба и Счетная палата

Работу МОЗ времен Супрун проверят Госаудитслужба и Счетная палата
14:53 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Председатель профильного комитета Рады попросил Счетную палату и Госаудитслужбу проверить работу Минздрава во время каденции Супрун.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по инициативе профильных ассоциаций принял решение обратиться в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу с просьбой проведения аудита работы Министерства здравоохранения Украины по 2016 - 2019 год.

Об этом сообщил председатель комитета Рады, депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий в своем Facebook-аккаунте.

"Комитету, парламенту и обществу нужна объективная и полная оценка работы Минздрава. Я, как председатель комитета, совместно с фракцией "Слуга народа" и коллегами по комитету, хочу помочь госпоже министру Зоряне Скалецкой в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения", - написал депутат.

Он отметил, что жизнь человека - это главная ценность государства.

Также Радуцкий заявил о том, что ним инициирована разработка законопроекта "о ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения".

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Он обратился к профильным ассоциациям врачей, пациентов и экспертам с просьбой предоставить свои предложения.

На основе этих предложение председатель комитета Рады разработает законопроект "о разумной дерегуляции в сфере здравоохранения", который обязательно будет предложен в парламенте. 

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Счетная палата, Михаил Радуцкий, Ульяна Супрун, Госаудитслужба, Зоряна Скалецкая.
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