Гетманцев внес в Раду законопроект о лизинге

Новости Украины:Законопроект о финансовом лизинге зарегистрирован в Раде.

Законопроект о финансовом лизинге, автором которого является глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), зарегистрирован в парламенте 29 августа 2019 под №1111.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, существует необходимость устранения противоречивых дефиниций и толкований, описывающих лизинг; устранение коллизий между общим гражданским и специфическим финансовым законодательством, создание необходимых условий для привлечения через механизм лизинга реальных инвестиций.

Предлагаемые нормы, в частности, предусматривают улучшение государственного регулирования лизинговой деятельности и усиления защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Очевидна довольно парадоксальная ситуация, когда перспективный сектор финансовых услуг с текущими объемами не менее 15 млрд грн регулируется устаревшим законодательством 20-летней давности, которое уже в течение довольно длительного времени не соответствует практическим реалиям рыночной среды. Законопроект разработан в соответствии с лучшей европейской практикой, обобщенной ассоциацией LEASEUROPE, объединяющей все национальные лизинговые ассоциации европейских стран, и с учетом позитивных норм проекта Модельного закона о лизинге, который сегодня разрабатывается", - отмечается в документе.