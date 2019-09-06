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Гетманцев внес в Раду законопроект о лизинге

Гетманцев внес в Раду законопроект о лизинге
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Законопроект о финансовом лизинге зарегистрирован в Раде.

Законопроект о финансовом лизинге, автором которого является глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), зарегистрирован в парламенте 29 августа 2019 под №1111.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, существует необходимость устранения противоречивых дефиниций и толкований, описывающих лизинг; устранение коллизий между общим гражданским и специфическим финансовым законодательством, создание необходимых условий для привлечения через механизм лизинга реальных инвестиций.

Предлагаемые нормы, в частности, предусматривают улучшение государственного регулирования лизинговой деятельности и усиления защиты прав потребителей финансовых услуг.

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"Очевидна довольно парадоксальная ситуация, когда перспективный сектор финансовых услуг с текущими объемами не менее 15 млрд грн регулируется устаревшим законодательством 20-летней давности, которое уже в течение довольно длительного времени не соответствует практическим реалиям рыночной среды. Законопроект разработан в соответствии с лучшей европейской практикой, обобщенной ассоциацией LEASEUROPE, объединяющей все национальные лизинговые ассоциации европейских стран, и с учетом позитивных норм проекта Модельного закона о лизинге, который сегодня разрабатывается", - отмечается в документе.

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, "Слуга народа", Даниил Гетманцев.
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