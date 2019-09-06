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Бывший нардеп-"радикал" внес в декларацию недостоверные факты

Бывший нардеп-"радикал" внес в декларацию недостоверные факты
17:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию

САП сообщила о подозрении в декларировании недостоверной информации (статья 366-1 Уголовного кодекса Украины) бывшему народному депутату от Радикальной партии Сергею Скуратовскому.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"6 сентября 2019 года при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины Скуратовскому С.И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользования транспортным средством Mercedes- Benz S450 и нежилым помещением стоимостью 1,5 млн грн.

В САП отмечают, что в связи с тем, что место пребывания лица в настоящее время не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст. 278 УПК Украины способом для вручения сообщений.

В августе НАПК выявило признаки 337 нарушений антикоррупционного законодательства

В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.

В марте 2019 года по указанным фактам Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направляла тогдашнему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко для поддержания и внесения в Верховную Раду Украиныпредставление о даче согласия на привлечение к уголовной народного депутата Украины Скуратовского. Однако Луценко не стал передавать представление на рассмотрение украинского парламента.

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Олег Ляшко, Радикальная партия, Декларация, Нардеп, Сергей Скуратовский.
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