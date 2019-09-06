В ОП назвали имя нового главы Запорожской ОГА

Новости Украины:Новым главой Запорожской ОГА стал Виталий Туринок.

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил обществу Запорожской области нового председателя Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка.

Об этом сообщили на сайте главы государства.

"Этот человек доказал свою способность быть профессиональным, оперативным, взвешенным руководителем. Это специалист, которому мы доверяем, надеемся и на вашу поддержку. Не сомневаюсь, что он проявит себя в должности председателя Запорожской облгосадминистрации", - сказал Сергей Трофимов 6 сентября в сессионном зале ОГА, приветствуя нового главы области.

Он продемонстрировал Указ Президента Украины № 659/2019 о назначении Виталия Туринка и вручил ему удостоверение председателя ОГА.

Отмечается, что Виталий Туринок обратился к обществу и подчеркнул, что порядочность и честность будет основным лозунгом его работы. Этого он потребует и от других.

"Я обращаюсь к мэрам городов, глав райгосадминистраций и сельских голов: будьте честными и порядочными. Поверьте, нечестная политика по отношению к людям - это точно конец наших с вами отношений, это ваша политическая самоликвидация", - заявил глава Запорожской ОГА.

Также он назвал список своих приоритетов на новой должности. В частности это преодоление коррупционных схем в работе чиновников, а также развитие инфраструктуры.