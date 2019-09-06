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"Этим занимается Богдан": Кличко - о своем увольнении

"Этим занимается Богдан": Кличко - о своем увольнении
17:44 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кличко прогнозирует, что с большой вероятностью президент издаст указ о его увольнении.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что его увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации лоббирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

Об этом стало интересно из интервью Кличко BBC News Украина.

"Убежден, что этим вопросом занимается Богдан. Я знаю, что он партнер Вавриша (Андрей Вавриш - член команды Зеленского, который работал в строительном бизнесе) во многих строительных проектах в Киеве. Ну, и группа людей, которые это поддерживают. Убежден, что это командная игра",- заявил Кличко.

"Я встречался с господином Зеленским, мы проговорили много вопросов. Понимаю, что ему нужно время для того, чтобы вникнуть, проникнуть в материю и понять, что происходит. У него времени для этого еще не было, поэтому он отпустил ситуацию (в Киеве) и поручил ее Богдану",- прокомментировал Кличко о Зеленском.

"Убежден, что это командная игра. Зеленский к этому прямого отношения не имеет, но эти действия с ним согласованы".

"Это неконституционно": Кличко отреагировал на свое увольнение с поста главы КГГА

Кличко прогнозирует, что с большой вероятностью президент издаст указ о его увольнении. В то же время Кличко заверил, что не собирается сдаваться продолжит работать в должности мэра Киева.

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Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Андрей Богдан.
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