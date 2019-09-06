Скачать
Пятница, 06.09.2019
В ОП назвали имя нового главы Запорожской ОГА
В ОП назвали имя нового главы Запорожской ОГА
Рябошапка назначил своего первого заместителя
Рябошапка назначил своего первого заместителя
Атлас оценил перспективы Усика в хэвивейте
Атлас оценил перспективы Усика в хэвивейте
Поттероманам на радость: Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"
Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"

Массовое увольнение областных прокуроров: кого "убрал" Рябошапка

Массовое увольнение областных прокуроров: кого "убрал" Рябошапка
17:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Руслан Рябошапка уволил прокуроров восьми областей.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 6 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"На основании ст.9 и 41 Закона Украины "О прокуратуре" Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 уволил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - сказано в сообщении.

Согласно информации на сайтах областных прокуратур, Волынскую прокуратуру возглавляет Виктор Швыдкий, Ивано-Франковскую – Александр Стратюк, Кировоградскую - Анатолий Коваленко, Луганскую – Владимир Янко, Львовскую - Юрий Квятковский, Ровенскую - Богдан Подубинский, Сумскую – Виталий Матвийчук, Тернопольскую – Вячеслав Перч.

На встрече фракции "Слуга народа" с президентом обсуждались организационные вопросы

Как сообщалось, 3 сентября Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Гепрокуратура, Руслан Рябошапка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
02 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
03 Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
04 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
05 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гетманцев внес в Раду законопроект о лизинге
Гетманцев внес в Раду законопроект о лизинге
Бабье лето &quot;накроет&quot; Украину: прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Суд рассмотрел апелляцию Грымчака
Суд рассмотрел апелляцию Грымчака
Kharkiv Meet Docs: драма Наримана Алиева откроет международный кинофестиваль
Kharkiv Meet Docs: драма Наримана Алиева откроет международный кинофестиваль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь