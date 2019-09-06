Фракция "Голос" ищет способы снижения цен при бюджетной закупке лекарств

Новости Украины:"Голос" разработал законопроекты для обеспечения МЗУ инструментами снижения цен при бюджетных закупках лекарств.

Законопроекты для обеспечения национального закупочного агентства ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) инструментами, которые позволят закупщику добиваться снижения цен при бюджетных закупках лекарств, разработала фракция "Голос" в Верховной Раде.

Об этом сообщила журналистам эксперт по интеллектуальной собственности Оксана Кашинцева в Киеве в четверг.

"Много юристов работают над пакетом законопроектов, который вы увидите, который будет представлен "Голосом", и который сможет запустить для МЗУ возможность, в частности, ввозить международные упаковки и заключать долгосрочные договоры" - сказала она.

Кашинцева отметила, что, в настоящее время МЗУ не имеет возможности применять ряд инструментов, доступных международным организациям. В частности, если международные организации могут закупать большие объемы для разных стран, гарантирующие снижение цен, то национальный закупщик не может закупать такие объемы, поскольку работает только для потребностей Украины.

"У международных организаций много инструментов, которые позволяют снижать цену, и которых нет у нашего МЗУ. Мы будем надеяться, что изменения, которые будут поданы в пакете законодательных инициатив "Голоса", будут приняты", - подчеркнула эксперт.

Как сообщалось, с 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета осуществляли три международные организации: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий. МЗУ получил статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.

В 2019 году в рамках пилотного проекта и запуска программы ProZorro Market, ГП "Медицинские закупки Украины" присоединилось к формированию и администрирования Е-каталогов в части товаров медицинского назначения. В настоящее время в Е-каталогах можно приобрести медицинские изделия (вату, перевязочные материалы, перчатки, бахилы) и лекарственные средства (левофлоксацин, клексан, натрия хлорид, сибазон).