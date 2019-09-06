Кабмин внес правки в состав замминистров правительства

Новости Украины:Кабмин назначил 11 новых заместителей министров и уволил еще 7 замов.

На заседании Кабинета министров Украины правительство назначило 11 новых заместителей своим министрам, сообщает пресс-служба правительства.

"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя - Тараса Высоцкого и заместителя- торгового представителя Украины Тараса Качку", - говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении.

По одному заместителю получили:

- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;

- министр финансов - заместитель Геннадий Плис;

- министр развития громад и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

"По два новых заместителя может быть у: министра образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный; министра социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нежинский. Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб", - говорится в сообщении.

На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

"Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из секретариата Кабмина", - сообщает пресс-служба Кабмина.

На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в областях.

Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации.

И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении главой Харьковской ОГА.

Члены Правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей главы Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.