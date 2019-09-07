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Касько рассказал, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре

Касько рассказал, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Касько: Займусь реформированием прокуратуры, если будет политическая воля.

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько намерен заниматься реформированием прокуратуры.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Укринформа.

"Реформированием прокуратуры, если будет политическая воля", - сказал Касько, отвечая на вопрос, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре Украины.

"Насколько я понимаю, она (политическая воля - ред.) есть и у Президента, и у генерального прокурора, использовать эту возможность привести ее (прокуратуру - ред.) в порядок, чтобы она, наконец, начала работать в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.

По мнению чиновника, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и "перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере".

"Я об этом говорил с генпрокурором, и он абсолютно поддерживает идею типичной европейской прокуратуры, которая будет нравиться обществу, знать, что прокуратура выполняет работу по защите добропорядочного гражданина и наказанию виновного", - отметил он.

В то же время Касько добавил, что пока не знает еще перечня своих обязанностей в прокуратуре.

"Нет распределения. Пока выполняю поручение генпрокурора. Он меня попросил придти на Антикоррупционный комитет парламента, поскольку я готовил проект закона о гражданской конфискации и возвращении статьи Уголовного кодекса о введении ответственности за незаконное обогащение", - сказал он.

Касько не исключает, что в дальнейшем будет курировать международно-правовое сотрудничество в Генпрокуратуре.

Напоминаем, 6 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько.

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Прокуратура, Генпрокуратура, Виталий Касько, Руслан Рябошапка.
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