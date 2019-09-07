Разумков пока не знает дату, когда начнет работу система "Рада-4"

Новости Украины:Разумков о возвращении к системе "Рада-4": Я уверен, что это просто необходимо делать.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не готов назвать, когда в парламенте заработает система "Рада-4", которая предотвратит неперсональное голосование депутатов.

Об этом Разумков сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если мы возвращаемся к "Рада-4", я, увы, пока не смогу конкретно назвать время, когда мы это сможем сделать, но я уверен, что это просто необходимо делать. Разговоры о том, что когда надо будет голоса, а когда не надо – если ты не ходишь на работу, то на твое место придет другой работник, другой народный депутат, который найдет время и будет наконец выполнять те обязанности, которые ему необходимо выполнять для этого государства", - сказал Разумков.

Председатель ВР отметил, что на введение системы, которая бы исключала возможность "кнопкодавства", уйдет некоторое время.

"Мы сейчас будем заниматься этим вопросом, потому что та система, которая сегодня стоит в Раде – "Рада-3" с так называемой сенсорной кнопкой – она не сертифицирована, ей 11 лет, она не соответствует тем вызовам, которые есть, и даже Регламенту она тоже не предусмотрена", - отметил Дмитрий Разумков.