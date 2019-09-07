Прекратить агрессию и освободить заключенных: США выступили с призывом к РФ

Новости Украины:В посольстве США в Украине призвали РФ освободить остальных украинских заключенных, которые находятся сейчас в РФ.

Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить агрессию против Украины и освободить других украинских заключенных. Об этом Посольство США в Украине сообщает в Facebook.

В диппредставительстве поздравили президента Владимира Зеленского и его команду с возвращением домой украинцев, незаконно удерживаемых или осужденных в РФ и в оккупированном Крыму.

"Признаки более активного диалога между Россией и Украиной обнадеживают нас", - отметили в посольстве. США также призвали РФ прекратить агрессию против Украины.

"Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и освободить многих других украинцев, которые безосновательно остаются за решеткой в России", - говорится в сообщении.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

После прибытия освобожденных украинцев Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.