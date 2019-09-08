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В РФ предлагают Украине механизм по освобождению политзаключенных

В РФ предлагают Украине механизм по освобождению политзаключенных
08:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - говорится в заявлении Москальковой, распространенном ее пресс-службой в воскресенье.

Она добавила, что, несмотря на состоявшееся в субботу возвращение 35 российских граждан из Украины, "в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на Родину, поэтому важно продолжать работу".

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"Полагаю, что сегодняшний большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины", - сказала Москалькова.

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Украина, РФ, Омбудсмен, Обмен пленными, Татьяна Москалькова.
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