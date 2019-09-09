Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма

Новости Украины:Пропутинская партия Единая Россия лидирует на "выборах" в оккупированном Крыму при рекордно низкой явке.

В оккупированном Крыму большинство жителей дружно бойкотировали незаконные так называемые выборы местных депутатов, проведенных РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса кримськотараського народа Рефат Чубаров.

"Как бы ни тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные выборы местных депутатов, проведенных российскими оккупантами", - написал Чубаров в Facebook.

По его словам, на избирательные участки не пришли также многие из тех, кто еще 5 лет назад откликнулись на соответствующие призывы Меджлиса крымскотатарского народа.

"Панический настрой членов "избиркома Республики Крым" характеризует и сайт вышеуказанного "избиркома", зависший на показателях до 18:00. К этому времени выход по Крыму, согласно данному сайту, составил 28,28%", - добавил глава Меджлиса.

Задержка на сайте объясняется местными активистами поспешными действиями оккупантов по внесению цифр, которые должны прикрыть оглушительное падение количества сторонников Москвы на оккупированной ею украинской территории, а также спасти местных коллаборационистов от неминуемого наказания.