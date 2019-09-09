Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы

Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма

Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
09:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Пропутинская партия Единая Россия лидирует на "выборах" в оккупированном Крыму при рекордно низкой явке.

В оккупированном Крыму большинство жителей дружно бойкотировали незаконные так называемые выборы местных депутатов, проведенных РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса кримськотараського народа Рефат Чубаров.

"Как бы ни тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные выборы местных депутатов, проведенных российскими оккупантами", - написал Чубаров в Facebook.

По его словам, на избирательные участки не пришли также многие из тех, кто еще 5 лет назад откликнулись на соответствующие призывы Меджлиса крымскотатарского народа.

"Панический настрой членов "избиркома Республики Крым" характеризует и сайт вышеуказанного "избиркома", зависший на показателях до 18:00. К этому времени выход по Крыму, согласно данному сайту, составил 28,28%", - добавил глава Меджлиса.

Крымчане показательно продемонстрировали свое отношение к "выборам" в РФ

Задержка на сайте объясняется местными активистами поспешными действиями оккупантов по внесению цифр, которые должны прикрыть оглушительное падение количества сторонников Москвы на оккупированной ею украинской территории, а также спасти местных коллаборационистов от неминуемого наказания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Рефат Чубаров, Выборы в Крыму, Выборы в РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Названы явные признаки алкоголизма
04 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
05 Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Японии бушует тайфун &quot;Факсай&quot;: более 20 пострадавших
В Японии бушует тайфун "Факсай": более 20 пострадавших
Чубаров подтвердил бойкот &quot;выборов&quot; жителями Крыма
Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Рецепт дня: запеканка из кабачков, с курицей и сыром
Рецепт дня: запеканка из кабачков, с курицей и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь