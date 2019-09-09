Скачать
Понедельник, 09.09.2019
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
Импичмент по версии Зеленского уже готовы рассмотреть в Раде
Импичмент по версии Зеленского уже готовы рассмотреть в Раде
Реванш Гоцык, защита Гузева: чем нас порадует WWFC 15 в Киеве
Реванш Гоцык, защита Гузева: чем нас порадует WWFC 15 в Киеве
"Оно" 2: жуткий клоун возвращается (Видео)
"Оно" 2: жуткий клоун возвращается (Видео)

Геращенко: У нас есть наш долг - парламента перед заложниками

Геращенко: У нас есть наш долг - парламента перед заложниками
12:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В "ЕС" напомнили о необходимости рассмотреть законопроект о статусе политзаключенных и заложников.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко заявляет, что законопроект о статусе политзаключенных и заложников, принятый за основу Радой 8-го созыва, должен быть безотлагательно рассмотрен парламентом во втором чтении.

"У меня есть предложение сделать так, как мы делали это в предыдущие годы. Как только заложники немного пройдут психологическую адаптацию, пригласить их с семьями в парламент , чтобы здесь поблагодарить и поздравить от украинского парламента", - сказала она заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

"У нас есть наш долг - парламента перед заложниками. До сих пор не принят закон о статусе политзаключенных, военнопленных и заложников. Я считаю, что этот закон, который был принят в первом чтении предыдущей Верховной Радой. Как переходный №0936, должен стоять как один из безотлагательных в нашей повестке дня",- заявила Геращенко.

Она отметила, что "Европейская солидарность" считает, что гуманитарный шаг по освобождению 35 украинских заложников поможет разблокировать освобождение заложников с оккупированных территорий Донбасса, крымских татар в Крыму, а также других заложников в РФ.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Обмен пленными, Статус политзаключенных, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Названы явные признаки алкоголизма
04 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
05 Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха и др.
Чубаров подтвердил бойкот &quot;выборов&quot; жителями Крыма
Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
Бабье лето продолжает радовать: &quot;горячий&quot; прогноз на 9-10 сентября
Бабье лето: "горячий" прогноз синоптиков на 9-10 сентября
Звезда &quot;Дизель Шоу&quot; во второй раз стал отцом (Фото)
Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь