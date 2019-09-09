Геращенко: У нас есть наш долг - парламента перед заложниками

Новости Украины:В "ЕС" напомнили о необходимости рассмотреть законопроект о статусе политзаключенных и заложников.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко заявляет, что законопроект о статусе политзаключенных и заложников, принятый за основу Радой 8-го созыва, должен быть безотлагательно рассмотрен парламентом во втором чтении.

"У меня есть предложение сделать так, как мы делали это в предыдущие годы. Как только заложники немного пройдут психологическую адаптацию, пригласить их с семьями в парламент , чтобы здесь поблагодарить и поздравить от украинского парламента", - сказала она заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

"У нас есть наш долг - парламента перед заложниками. До сих пор не принят закон о статусе политзаключенных, военнопленных и заложников. Я считаю, что этот закон, который был принят в первом чтении предыдущей Верховной Радой. Как переходный №0936, должен стоять как один из безотлагательных в нашей повестке дня",- заявила Геращенко.

Она отметила, что "Европейская солидарность" считает, что гуманитарный шаг по освобождению 35 украинских заложников поможет разблокировать освобождение заложников с оккупированных территорий Донбасса, крымских татар в Крыму, а также других заложников в РФ.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.