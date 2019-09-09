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Нефедов: Началася аудит таможенных служб

Нефедов: Началася аудит таможенных служб
14:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава таможенной службы Максим Нефедов заявил, что начался формальный аудит основных систем таможни.

9 сентября стартовал формальный ІТ-аудит основных систем новой таможни Украины.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Понедельник - нормальный день для старта новой жизни! Итак, начали формальный ІТ-аудит основных систем новой таможни", - написал он.

По его словам, работа шести специалистов финансирует проектом EU4PFM.

Специалисты должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать ІТ-инфраструктуру и другое, добавил Нефедов.

"За 3 месяца должны не только окончательно понять узкие места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни", - пояснил Нефедов.

У новой таможни утверждена структура главного аппарата

И подчеркнул, что "особый акцент будет на АСАУРе (Автоматизированная система анализа и управления рисками – ред.)". "Там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать. Короче, чтобы куда-то прийти, нужно понять, откуда мы идем", - резюмировал Нефедов.

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Таможня, Кабмин, Аудит, Максим Нефедов.
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